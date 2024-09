ASSE Mercato : Van Den Kerkhof a donné sa réponse aux Verts

L’AS Saint-Étienne finira-t-elle par recruter un latéral en tant que joueur libre ou de joker ? C’est la question que tous les supporters stéphanois se posent. Mais vraisemblablement non vu les déclarations d'Olivier Dall'Oglio de ce vendredi. Parmi les cibles étudiées par le board forézien, il y a aurait celle menant au latéral droit du FC Metz, Kévin Van Den Kerkhof, déjà courtisé par l’ASSE par le passé.

Van Den Kerkhof a dit non aux Verts !

Mais malheureusement pour les Verts, l’ancien Bastiais ne devrait pas être le latéral tant recherché par l’ASSE. Et pour cause, selon les informations de Socios FC Metz, l’international algérien n’aurait pas l’intention de rejoindre le Forez et souhaiterait rester sur les bords de la Moselle pour retrouver une place de titulaire. Absent depuis le début de la saison en raison d’une blessure, Kévin Van Den Kerkhof a fait son retour à l’entraînement la semaine dernière.

