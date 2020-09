ASSE - Mercato : Velez laisse une chance à Puel pour Ortega

Depuis deux matches, contre Lorient et Strasbourg à Geoffroy-Guichard (2-0 à chaque fois), Claude Puel aligne le droitier Yvann Maçon au poste de latéral gauche. Mais alors que se profile une terrible série de matches face à l'OM au Vélodrome, à Nantes à la Beaujoire et contre le Stade Rennais, peut-être que ce bricolage pourrait toucher ses limites.

Le recrutement d'un latéral gauche est une priorité pour les Verts, qui n'ont plus que deux semaines et demi pour trouver leur bonheur, le marché des transferts se refermant le lundi 5 octobre. Les dirigeants stéphanois ont lancé plusieurs lignes à la mer mais n'en ont pour l'instant remonté aucune. Cependant, du côté de l'Argentine, on assure qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que l'ASSE tienne son latéral.

L'ASSE doit relever sa proposition

Le journaliste César Luis Merlo, qui travaille pour le média TyC Sport, assure que les Verts ont proposé un prêt payant de 200.000€ à Velez Sarsfield avec une option d'achat à 4 M€. On sait que le club de Liniers l'a refusée. Mais ses dirigeants ne sont pas fermés à une vente de leur joueur. Simplement, comme tous les clubs argentins, ils ont beaucoup souffert de l'arrêt des compétitions et ils préfèreraient un transfert sec dès à présent. Quitte à ce qu'il soit un peu moins élevé que les 4 M€ proposés par les Verts. Ceux-ci saisiront-ils la perche tendue par Velez ?