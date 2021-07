ASSE : Mercato, vente, reprise... de grosses annonces attendues ce soir ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L’ASSE affrontera l’OM mercredi et il sera intéressant de voir la différence entre une équipe qui ne s’est pas encore renforcée cet été avec une autre formation qui a fait feu de tout bois au mercato. Avec déjà huit recrues depuis juin, le club phocéen a fait fort et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec peut-être les signatures de Pol Lirola et Daniel Wass cette semaine.

De leur côté, les supporters de l’ASSE sont comme des lions en cage en attendant de voir débarquer la première recrue estivale. Pour l’heure, les pistes partent en fumée les unes après les autres, notamment en attaque. Un espoir pourrait raviver le moral des fans stéphanois.

Ce soir, des informations de taille pourraient fuiter puisque Mohamed Toubache-Ter sera l’invité de marque de l’émission Sainté Night Club chez nos confrères de Peuple Vert. Pendant une heure, à partir de 21h, trois thèmes forts seront discutés : la vente du club, la reprise de la L1 et... le mercato. Sûr que l’insider devrait avoir des choses à dire...