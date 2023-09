ASSE - Mercato : vers une dernière journée agitée du côté des départs

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Comme prévu, Florian Tardieu est devenu un joueur de l'ASSE, hier soir. Le milieu de terrain a paraphé son contrat de deux ans ce jeudi. Le joueur était ciblé par Laurent Batlles depuis un an.

Nkounkou et Monconduit dans les starting blocks

Des départs sont programmés d'ici la fermeture du Mercato et deux ont été officialisés hier : celui du jeune Mathys Saban, prêté pour la saison à Dudelange, au Luxembourg, et celui de Yanis Lhery qui rejoint lui aussi le Luxembourg, à Niederkorn. Ce vendredi, d'autres départs sont programmés. Niels Nkounkou devrait rejoindre Francfort et Thomas Monconduit est lui aussi partant. Son retour à Amiens était en bonne voie hier soir. Autres candidats au départ : Aimen Moueffek et Mickaël Nadé. L'ASSE espère aussi trouver une solution pour Maxence Rivera, Etienne Green et Matthieu Dreyer.

