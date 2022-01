ASSE - Mercato : Vieira jette un froid pour Mateta, clap de fin ce soir ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Il sera intéressant de scruter la feuille du match entre Brighton et Crystal Palace (21h). En cas de titularisation de Jean-Philippe Mateta (24 ans), les Verts devront alors sans doute penser à l’oublier pour de bon sur ce mercato d'hiver. C’est ce que laisse entendre en filigrane Patrick Vieira lors de sa toute dernière mise au point sur ce dossier.

« Je pense que cela a été difficile pour lui, a expliqué le coach de Crystal Palace en conférence de presse. Depuis qu’il est dans ce club, il n’a pas eu beaucoup d’occasions de jouer. Depuis que je suis arrivé, avec l’arrivée de Christian et Edouard, il a eu moins de temps. Mais à chaque fois que l’équipe avait besoin de lui pour jouer, il a fait de son mieux. Il a été récompensé par quelques buts qu’il a marqués, donc il est là, il est avec nous, il fait partie de l’équipe et du groupe. Il est disponible, comme tout le monde. Après, je dois prendre une décision, mais il travaille très bien chaque jour et il m’est vraiment difficile de choisir les joueurs de devant. »

Pour anticiper un échec dans le dossier Mateta, les Verts auraient activé la piste menant à l'attaquant de Sassuolo Khouma Babacar. Là aussi, l'ASSE semble partir de très loin dans ce dossier.

🎙️P. Viera : "Depuis qu'il est au club, il n'a pas eu beaucoup sa chance. Depuis mon arrivée, avec l'arrivée de C.Benteke et O.Edouard, il avait - de temps de jeu.



