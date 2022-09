ASSE - Mercato : Wesley Fofana a failli quitter les Verts pour une bouchée de pain

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Vendu à l'été 2020 à Leicester pour 35 millions d'euros, Wesley Fofana est devenu le transfert le plus cher de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Mais le défenseur central français, qui depuis a été recruté par Chelsea contre un chèque de 80,4 millions d'euros, aurait pu être vendu beaucoup moins cher par les dirigeants stéphanois.

"J'ai dû persuader Romeyer de garder un an de plus Fofana"

En effet, l'ancien responsable de la cellule de recrutement de l'ASSE, David Wantier, a révélé dans les colonnes du Progrès que Wesley Fofana avait été tout proche de rejoindre à l'été 2019 le RB Salzbourg pour seulement 5 millions d'euros. "On venait de transférer William Saliba à Arsenal. Pour Wesley Fofana, l’année avant son départ pour Leicester, tout le monde voulait le vendre pour 5 millions d'euros au RB Salzbourg. J’ai dû persuader le président Roland Romeyer de le garder un an de plus."

