ASSE - Mercato : Wesley Fofana pourrait combler les défaillances de l’OM

André Villas-Boas a poussé un coup de gueule contre ses joueurs après la claque reçue à Porto mardi en Ligue des champions. Certains éléments étrangers de l’effectif de l’OM ont même eu droit à une invitation à apprendre la langue française afin de respecter le club et son histoire.

Il y a fort à, parier que Duje Caleta-Car (24 ans) était au premier rang des accusés. Décevant depuis le début de la saison, l’international croate n’a jamais autant ressemblé au défenseur lourd et pataud qu’il était à son arrivée en juillet 2018. Les défaillances des défenseurs centraux de l’OM sont mis en évidence par les performances de haut vol de Mohamed Simakan (RC Strasbourg) et Wesley Fofana (Leicester), Marseillais de naissance mais passés entre les mailles du club phocéen dans le passé.

« Avec Fofana et Simakan derrière... »

« Avec Fofana et Simakan derrière, l'OM n'aurait pas eu besoin de recruter d'autres mecs, souffle Franck Leboeuf dans La Provence. Simakan grandit. Je l'ai vu démarrer il y a deux ans, il avait des manques dus à son âge et à son inexpérience, mais il a du talent, c'est certain. Il est Marseillais en plus, non ? C'est dommage pour l'OM. Après, dire qu'il va devenir un grand joueur, je n'en sais rien, car il y a beaucoup d'aléas. Les blessures, le mental... Et notamment l'effet néfaste que peut avoir l'argent. Ça, ça peut faire tourner la tête, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Quand ils signent un gros contrat, ils sauvent leur famille. On l'a vu avec Wesley Fofana à Leicester. »