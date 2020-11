ASSE – Mercato : Wesley Fofana bientôt défenseur le plus cher du monde ?

C'est l'une des grosses révélations du début de saison en Premier League et peut-être le meilleur coup du Mercato en Angleterre. Si Leicester n'a pas compté ses sous au moment de mettre 35 millions d'euros plus 5 de bonus pour Wesley Fofana, les Foxes ne le regrettent pas vu la manière dont Fofana séduit les observateurs depuis ses débuts.

Le produit de l'ASSE, qui s'est imposé comme un titulaire et suscite les commentaires élogieux à chaque apparition, se voit même inscrit dans les traces des références du championnat, à l'image de Virgil Van Dijk.

Dans une interview à TalkSport, l'attaquant de Watford Troy Deeney voit en effet très grand pour Wesley Fofana. « Je pense que Fofana, à 19 ans, est en train de montrer des qualités similaires à ce que faisait Virgil Van Dijk quand il est arrivé du Celtic à Southampton. »

De là à devenir à son tour le défenseur le plus cher du monde, comme Van Dijk l'a été en son temps avant le transfert de Maguire à Manchester United ? Une chose est sûre pour Deeney, les cadors anglais tenteront leur chance à un moment. « Je pense que dans peut-être deux ans, un des poids lourds de Premier League tentera de l'acheter », assure l'attaquant anglais.

