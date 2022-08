ASSE – Mercato : Wesley Fofana 4e défenseur le plus cher de l'histoire

Chelsea a officialisé ce mercredi la signature de Wesley Fofana en provenance de Leicester. Avec un transfert de 81,5 M€ (plus des bonus pouvant porter le montant autour de 87,5 M€), l'ancien joueur de l'ASSE se classe dans le Top 5 des défenseurs les plus chers de l'histoire, mais en 4e position seulement, indique L'Equipe.

Harry Maguire, transféré pour 87 M€ de Leicester à Manchester United en 2019, reste en tête du classement. Et Fofana est également devancé par Matthijs de Ligt, transféré pour 85,5 M€ de l'Ajax à la Juventus en 2019, et par Virgil van Dijk, transféré en janvier 2018 pour 84 M€ de Southampton à Liverpool. C'est un autre français, Lucas Hernandez, acheté 80 M€ à l'Atlético de Madrid par le Bayern Munich en 2019 qui complète ce Top 5.

