ASSE - Mercato : Wesley Fofana rejoint par un crack français à Leicester ?

Recruté l'été dernier par Leicester en provenance de l'AS Saint-Etienne pour 35 millions d'euros, Wesley Fofana fait les beaux jours des Foxes où il a déjà disputé 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Alors que le mercato estival approche peu à peu, le défenseur central français pourrait être rejoint par un autre tricolore en la personne d'Odsonne Édouard.

Odsonne Edouard Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations du média anglais Daily Mail, un accord serait proche entre le Celtic Glasgow et Leicester pour le transfert de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, qui pourrait donc devenir le successeur de Jamie Vardy à la pointe de l’attaque du champion d'Angleterre 2016. Cette saison, l'international Espoirs français a inscrit 20 buts en 31 matchs.

🇫🇷 Focus 🔛 @Oedouard22 2⃣2⃣



Shooting, skills & drills from French Eddy at training today after winning @spfl Player of the Month! 🔥🍋#CelticFC 🍀 pic.twitter.com/WQU4gdoXmH