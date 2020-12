ASSE - Mercato : Wesley Fofana remplacé par un ancien du LOSC et du FC Nantes ?

L’ASSE va mieux. Grâce à deux prestations honorables, les hommes de Claude Puel ont su enrayer la spirale de défaites et restent sur deux nuls encourageants contre le LOSC (1-1) et Dijon (0-0). Il en faudra évidemment plus pour passer des fêtes de fin d’année au chaud mais un nouveau pas pourrait être franchi vendredi lors de la réception du SCO d’Angers en ouverture de la 14e journée de L1 (21h).

Edgar Ié connaît bien la L1

En attendant, le mercato pourrait se préparer en coulisses. Lundi, la presse turque affirmait ainsi que les Verts avaient scruté le match entre Trabzonport et Sivasspor (1-1). Le gardien international Uğurcan Çakır (24 ans) aurait ainsi été supervisé mais il ne serait pas le seul dans ce cas de figure. Le site YeniSafak ajoute qu’un certain Edgar Ié serait aussi dans les petits papiers des Verts.

Le défenseur central de Trabzonspor est passé par le LOSC (2017-2019), qui l’avait prêté au FC Nantes pendant les six premiers mois de 2019 avant de le laisser filer libre au club turc. Depuis, il est aussi passé par Feyenoord. Il a l’avantage de bien connaître la Ligue 1.