ASSE Mercato : Willy Sagnol valide l'arrivée de Davitashvili

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Depuis le début de l'été, l'AS Saint-Étienne fait le forcing pour recruter l'ailier droit des Girondins de Bordeaux Zuriko Davitashvili, qui sort d'un Euro 2024 réussi avec la Géorgie. Un accord aurait déjà été trouvé sur un transfert de 6 M€, d'après Foot Mercato.

"C’est un joueur qui donne toujours tout"

Dans un entretien au site stéphanois Poteaux Carrés, Willy Sagnol a dit tout le bien qu'il pensait du joueur. "Entre son potentiel et sa personnalité, je trouve que ça colle très bien avec les valeurs de l’ASSE. C’est un joueur qui donne toujours tout, qui donnera toujours tout." Sur son style de jeu, Sagnol a eu ces mots : "J’aime sa verticalité. Quand il a le ballon, il essaye toujours de créer quelque chose, d’attaquer vite. Je l’ai utilisé dans deux systèmes différents. Soit en deuxième attaquant, soit en milieu relayeur. Je pense quand même que plus il est haut sur le terrain, plus il est à l’aise car c’est un joueur d’instinct. Plus il est haut sur le terrain, mieux il se sent.

Je pense que son meilleur poste, c’est côté gauche, en position haute. Il va montrer qu’il aura l’une des meilleures qualités de frappe du championnat de Ligue 1, j’en suis persuadé !"

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !