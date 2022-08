ASSE – Mercato : Youssouf part au Portugal (officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

On savait que l'été serait mouvementé à l'ASSE et il l'est. Notamment dans le sens des départs. Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Falaye Sacko, Assane Diousse, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Enzo Crivelli, Sada Thioub, Bakary Sako et Arnaud Nordin arrivaient en fin de contrat et aucun n'a été prolongé.

« Je suis très heureux de commencer un nouveau défi dans ma carrière »

Joris Gnagnon et les jeunes Lamine Ghezali, Abdoulaye Sidibé, Bilal Benkhedim, Louka Aymar, Lucas Llort, Stevens Leleux et Victor Petit ont aussi quitté le Forez à l'issue de leur contrat. Tout comme Marvin Tshibuabua, qui a pris la direction de Seraing, en Belgique, et Lucas Gourna-Douath, transféré au RB Salzbourg. Et un 24e joueur vient de quitter l'ASSE en la personne de Zaydou Youssouf. Le milieu de terrain rejoint Famalicao, au Portugal, pour 1 M€. Il entrait dans sa dernière année de contrat chez les Verts. « Je suis très heureux de commencer un nouveau défi dans ma carrière. C'est la première fois que je vais jouer en dehors de mon pays et je pense que venir à Famalicão est l'étape idéale. Famalicão est une équipe avec un projet très solide », s'est-il réjoui.