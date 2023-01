ASSE - Mercato : Yvann Maçon règle ses comptes avec les Verts et ça fait très mal !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Quel avenir pour Yvann Maçon (24 ans) ? Prêté au Paris FC pour terminer la saison, le défenseur de l’ASSE n’a pas mâché ses mots à l’égard des Verts.

« On m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. Il était nécessaire de quitter l’ASSE, a-t-il fustigé dans Le Parisien. Mon avenir ? Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Etienne. »

Nul doute qu’après ses déclarations tapageuses, on ne voit pas non plus comment Maçon pourrait reporter le maillot de l’ASSE, où les supporters risquent d’avoir la dent dure.