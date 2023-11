ASSE : zéro pointé pour une recrue de l'été !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Prêté par Lorient, Stéphane Diarra n'a toujours pas marqué sous le maillot vert et ses débuts sont décevants. Freiné par une blessure, l'ailier avait perdu le ballon qui avait permis au Paris FC (0-1) de s'imposer à Geoffroy-Guichard, à son entrée en jeu.

9 matches, 0 but 0 passe décisive

Cela n'a pas empêché Batlles de la titulariser à Auxerre (2-5), samedi, à la place de Maxence Rivera. Et dans l'Yonne, Diarra a coulé avec le navire, avec une implication défensive qui a laissé à désirer et aucune influence sur le jeu. Ses stats depuis le début de saison se passent de tout commentaire : en 9 matches, il n'a pas marqué le moindre but ni délivré la moindre passe décisive. Un flop de plus pour les Verts ? Au tiers de la saison, ça en a tout l'air...

