ASSE : Moulin, Krasso... Puel fait un point sur le Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Après le succès ce samedi de l'AS Saint-Etienne contre Grenoble (2-1) en match amical, Claude Puel s'est exprimé sur l'avenir de son gardien Jessy Moulin, annoncé du côté de l'ESTAC.

"Nous avons eu une petite discussion avec Moulin"

Lancer le diaporama

ASSE - Mercato : les pistes des Verts pour l'été 2021 +22

Jessy Moulin Credit Photo - Icon Sport

"Jessy est en train d'étudier une proposition avec un autre club. Nous avons eu une petite discussion et c'est lui qui décidera. Il est à un âge où je ne vais pas l'empêcher soit d'être à fond avec nous, soit d'épouser un autre projet. On est à sa disposition. Tant que les choses ne sont pas officielles, on ne les actes pas", a-t-il lâché devant les médias.

Le coach des Verts s'est également confié sur la situation de Jean-Philippe Krasso, revenu à l'ASSE cet été après son passage en prêt au Mans. "Rien n'est arrêté pour Krasso. A l'image de Nadé, il est revenu avec plus de volume."