ASSE – Nîmes : Batlles cible les manques de son équipe et pousse pour deux renforts devant !

Son analyse du match

« Le résultat profite plus à Nîmes qu'à nous. Nous, en ne prenant pas les points, on est toujours dans le négatif. On n'est pas encore rentré dans notre championnat. Après la prestation à Dijon, les joueurs ont montré autre chose. Dans l'état d'esprit, dans les courses. On n'a pas assez pesé dans les 30 derniers mètres. On a manqué sûrement de qualité technique, de justesse pour prétendre remporter ce match-là. Comment changer ça ? Par le travail... J'ai bien aimé la solidarité montrée même si ce n'est pas suffisant. »

Sur les manques de son équipe

« On doit être meilleur défensivement, notamment quand on se fait contrer. Maintenant il faut aussi être meilleurs sur le plan offensif et peser davantage devant le but. Est-ce que cela passe par le recrutement ? Oui. Là, on va avoir dix jours. On va pouvoir faire rentrer du monde dans le turn-over, notamment Lenny (Pintor). De toute façon, on sait le travail qu'on va mettre en place... »

Sur le profil de l'attaquant souhaités

« On va chercher un vrai neuf. Je connais les qualités de Jean-Philippe Krasso. On l’a vu à Ajaccio, il préfère jouer en soutien d’un attaquant. On cherche au moins deux attaquants devant. Pour mettre de la profondeur, de la vitesse, quelqu'un capable de défier le bloc adverse et d'avoir de la présence devant le but... »