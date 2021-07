ASSE - Mercato : au tour de Marvin Tshibuabua de prolonger son contrat !

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Après Etienne Green, Saïdou Sow, Aïmen Moueffek, Maxence Rivera et Yvann Maçon qui ont récemment prolongé leur contrat en Vert, Marvin Tshibuabua a étendu le bail avec les Verts, signé en mai 2019. Vainqueur de la coupe Gambardella en 2019, le natif de Lyon fait partie des 19 joueurs formés au club que Claude Puel a fait évoluer parmi l'élite la saison dernière.

"C’est un plaisir et une fierté de prolonger dans son club formateur surtout quand il s’agit d’un club mythique et soutenu par des supporters incroyables comme ceux de l’AS Saint-Étienne. Je suis heureux d’avoir joué mon premier match en pro la saison dernière mais j'ai encore beaucoup d'étapes à franchir pour atteindre le haut niveau. La présence d'un coach exigeant et qui fait confiance aux jeunes, comme Claude Puel, ne peut que favoriser ma progression ." a déclaré le jeune défenseur sur le site officiel du club.

Aucune information sur la durée de cette prolongation n’a été communiquée par le club. Une habitude...