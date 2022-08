ASSE, OL, FC Barcelone - Mercato : quand Pintor se comparait à Dembélé

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Lenny Pintor, devrait être la sixième recrue estivale de l’AS Saint-Etienne après Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro et Victor Lobry. Selon les informations de Foot Mercato, le club forézien aurait trouvé un accord total avec son ennemi rhodanien pour le joueur de 21 ans, que Laurent Batlles a eu sous ses ordres à Troyes de 2019 à 2021.

"Je me rapproche de Dembélé"

Dans une interview accordée en décembre 2019 à Onze Mondial, Lenny Pintor a expliqué son style de jeu, n’hésitant pas à se comparer à l’ailier droit du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. "Je me rapproche d’Ousmane Dembélé. Je n’ai pas les deux pieds, mais j’ai le même style on va dire. Je sais dribbler, je feinte beaucoup et je suis vif. Je dois améliorer mon pied gauche par contre."

