ASSE, OL – Mercato : Arsenal pousse le duo Aubameyang – Lacazette vers la sortie

Arsenal prêt à lâcher son duo d’attaquants ? Alors qu’Aubameyang a été moins en réussite que les saisons précédentes avec seulement 10 buts en 29 matches de Premier League en 2020-2021 contre 22 en 2018/19 et 2019/20, The Times révèle que les Gunners serait prêts à mettre le Gabonais sur le marché des transferts.

L’ancien attaquant des Verts n’est pas le seul qui serait poussé vers la sortie. Alexandre Lacazette, en fin de contrat l’année prochaine à Arsenal pourrait également être vendu rapporte ce même média. Ça risque de bouger à l’Emirates.

Arsenal ‘willing to offload Aubameyang’ just 12 months after tying captain down to new £350k-a-week deal. [The Times] #afchttps://t.co/CgnVf9CpKZ