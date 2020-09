ASSE, OL – Mercato : Bouanga devancé par Reine-Adelaïde dans les plans du Stade Rennais ?

Florian Maurice vise du lourd au Stade Rennais. L'ancien directeur du recrutement de l'OL pense à Diego Godin pour renforcer la défense bretonne, et c'est vers le Calcio qu'il compte également se tourner pour renforcer son attaque, avec Jérémie Boga. Problème : chez les courtisans de l’Ivoirien, Naples aurait transmis la meilleure offre (35 M€) mais tous sont confrontés à une exigence forte de Sassuolo (30 M€), alors que Chelsea doit récupérer 10% de la revente.

Une offre de 20 M€ pour Reine-Adelaïde

De quoi inciter le SRFC à explorer d'autres pistes. Le Stéphanois Denis Bouanga en est une. L'ancien nîmois est très apprécié de Julien Stéphan. Mais selon L'Equipe, c'est plutôt vers l'OL que Rennes, via Maurice, entendrait à présent se tourner, et plus précisément vers Jeff Reine-Adelaïde, qui a révélé ses envies de quitter les Gones. « Dimanche soir, une offre de 20 M€ était en passe d'être transmise à l'OL », croit savoir L'Equipe. Reste à connaître la position de Lyon, qui avait déboursé 25 M€ pour acheter le joueur à Angers l'été dernier.