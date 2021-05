ASSE, OL - Mercato : Juninho prêt à détourner un goleador pisté par Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Andrew Jung a marqué les esprits. Meilleur buteur de N1 avec 21 réalisations cette saison, l’attaquant prêté à Quevilly ne devrait pas y faire de vieux os. Pas plus qu’à Châteauroux, où il arrive en fin de contrat en juin et où le directeur général Patrick Trottignon en espère une vente juteuse cet été.

« Il s’agit de trouver un club de L1 disposé à payer le transfert de l’ex-Rémois et à le prêter, ensuite, en Normandie, histoire de le faire grandir encore un peu dans l’antichambre de l’élite, estime La Nouvelle République. L’opération pourrait se réaliser, par exemple, avec des clubs comme Strasbourg ou Saint-Étienne, avec qui les dirigeants quevillais entretiennent de bonnes relations, voire l’OL, qui n’avait pas hésité à sortir 2 M€ (+ 3 de bonus éventuels) pour extirper Jean-Philippe Mateta de Châteauroux et du National, en 2016, avant de le prêter un peu plus tard au HAC. »

Jung évalué à moins d'un million d'euros

Pour l’heure, la valeur de Jung se situe à 750 000 euros par la plateforme Transfermarkt. Autant dire que l'ASSE, l'OL et le RC Strasbourg auraient sans doute largement les moyens de se l'offrir même en cas de prolongation.