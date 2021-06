ASSE, OL - Mercato : le jumeau de Léo Dubois proche de débarquer à Saint-Étienne ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L’ASSE cherche une solution viable pour remplacer Mathieu Debuchy la saison prochaine. Et au-delà de l’option improbable incarnée par Sergi Palencia, la piste menant à Wajdi Kechrida, révélée par notre site, a pris du poids. Alain Giresse, qui a côtoyé le défenseur en sélection tunisienne, compare son profil à celui de à Léo Dubois et en dit nettement plus à son sujet.

« C’est un joueur né à Nice, il a été formé là-bas avant de rejoindre l’Etoile du Sahel, dont il défend les couleurs depuis quelques années, explique-t-il à Poteaux Carrés. C’est un défenseur qui doit maintenant avoir 25 ans. C’est un garçon très sérieux, techniquement habile. Wajdi est un très bon contre-attaquant. Il sait apporter le soutien sur le plan offensif. Il a le profil des latéraux qu’on aime bien maintenant. Évidemment, il faut qu’un latéral sache défendre, comme tout défenseur, mais on attend aussi d’un joueur évoluant à ce poste qu’il relance le jeu et prenne son couloir. Wajdi est habile de ce côté-là, il est très intéressant. »

Pueln'a demandé aucun renseignement à Giresse

En revanche, Giresse l’assure : Claude Puel, qu’il connaît, ne lui a demandé aucun renseignement sur Kechrida. « Attention, entre ce que disent les médias et la réalité il y a parfois un monde. Dans cette période de mercato, il y a beaucoup de rumeurs, certaines sont fondées, d’autres non. On verra bien ce qu’il en est concernant Wajdi », a-t-il conclu.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

TOUJOURS AUSSI CASH ! 💥

Jean-Pierre Cyprien revient sans concession sur son passage chez les Verts et donne son avis sur l'ASSE d'aujourd'hui !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/AQVWQoGsTQ — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 8, 2021