ASSE, OL, OM - Mercato : Bafétimbi Gomis bientôt de retour ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Plus de deux ans, désormais, qu'il s'impose en première division saoudienne sous les couleurs du club d’Al Hilal. Ce qui ne l'empêche, en rien, et même régulièrement, de donner son point de vue sur l'actualité du ballon rond en France. Lui, c'est l'ancien attaquant de l'ASSE, formé chez les Verts, de l'OL et de l'OM, Bafétimbi Gomis, qui s'est récemment confié au site Sofoot afin, notamment, d'évoquer son avenir.

Serait-il possible de revoir la panthère en Ligue 1, lui qui est aujourd'hui âgé de 35 ans ? Gomis ne ferme pas la porte, bien au contraire.

Extrait : "Je reçois des appels de clubs européens, notamment français, lors de chaque mercato. C’est flatteur, à moi de rester performant. Peut-être que ce n’est pas mon dernier défi. S'il y a un jour un projet qui me tente et que j’ai encore les jambes et l’envie, je le relèverai avec plaisir. Ce n’est pas non plus impossible que je revienne en tant que dirigeant, des clubs m’ont déjà fait des offres pour faire partie de leur organigramme après ma carrière."