ASSE, OL, OM - Mercato : le nouveau club de Gomis est connu !

Al Hilal a officialisé ce mardi le départ de Bafétimbi Gomis. Arrivé à l'été 2018 au sein du club saoudien, l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne, de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille est désormais libre de tout contrat.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, Bafétimbi Gomis se rapprocherait de Galatasaray, club où il a déjà évolué de 2017 à 2018. Âgé de 36 ans, l'ancien international français demanderait un contrat de 18 mois.

Bafétimbi #Gomis is getting closer to #Galatasaray from #AlHilal on a permanent deal. The striker asks 18-months contract. #transfers