ASSE - OL : Perrin prépare son retour et raconte son meilleur souvenir dans le derby

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le derby tant attendu entre l’ASSE et l’OL a lieu à Geoffroy-Guichard en clôture de la 21e journée de L1 (21h). L’occasion pour Loïc Perrin de se rappeler au bon souvenir de cette rencontre lorsqu’il portait encore le maillot stéphanois sur les épaules. Son meilleur souvenir ?

« Celui du 3-0 à "Geoffroy" (le 30 novembre 2014). Déjà, parce que cela faisait plus de vingt ans qu'on ne l'avait plus gagné chez nous et qu'il nous permet de briser le complexe d'infériorité vis-à-vis des Lyonnais, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Ensuite, parce qu'on leur avait vraiment marché dessus, même si on a eu de la réussite, notamment sur un arrêt incroyable de "Ruff'" (Stéphane Ruffier) sur Ghezzal. Un match rêvé, disputé dans une ambiance de derby, et au cours duquel il ne pouvait rien nous arriver. »

En marge de cette interview vérités, le quotidien sportif fait un point sur l’avenir de Perrin. L’ancien défenseur des Verts veut devenir dirigeant étape par étape et espère pouvoir s'inscrire à la prochaine session du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Dans un premier temps, il compte occuper le poste de directeur général adjoint de l'ASSE.