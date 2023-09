ASSE, OM, Équipe de France : un champion du monde 98 est fan de William Saliba

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Formé à l'ASSE, William Saliba avait confirmé ses dispositions à Nice et à l'OM avant de s'imposer à Arsenal, et de rejoindre l'équipe de France. Auteur d'un gros début de saison, le défenseur des Bleus est tenu en haute estime par Emmanuel Petit. "Il fait partie des meilleurs défenseurs centraux d’Angleterre, a confié l'ancien Gunner au Progrès. C’est un taulier. Il a beaucoup de sérénité et de personnalité sur le terrain. Il a amélioré sa communication, il a progressé dans sa lecture du jeu et sa gestion de la profondeur. Il se reposait un peu sur sa puissance et sa vitesse, mais maintenant, il s’est adapté aux demandes du foot anglais."

Petit le compare à Terry et Ferdinand

Et à lui d'ajouter... "Avec sa dimension physique, il pourrait apporter davantage sur les coups de pied arrêtés offensifs, à l’image d’un John Terry ou d’un Rio Ferdinand. À la relance, il a beaucoup progressé et il ne doit pas hésiter à prendre des risques pour passer un palier supplémentaire, surtout dans le jeu mis en place par Arsenal."

