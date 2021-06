ASSE, OM, LOSC, Stade Rennais - Mercato : encore du nouveau pour l'avenir de Saliba !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Prêté la saison dernière à l'OGC Nice, William Saliba est de retour à Arsenal où il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Si l'ancien défenseur central de l'AS Saint-Etienne semble vouloir rester chez les Gunners pour s’y imposer, l'Olympique de Marseille, le LOSC, le Stade Rennais, le Gym et le Bayer Leverkusen seraient sur ses traces.

Mais selon les informations du Daily Mail, Newcastle serait également entré dans la danse pour Williams. En effet, le club anglais où évolue l'ancien joueur des Verts, Allan Saint-Maximin, qui a fini la saison 2020-2021 de Premier League à la 12e place du classement, aimerait se faire prêter le défenseur central français.

Arsenal's William Saliba is wanted by Newcastle on loan as he waits to see if he's in Arteta's plans: https://t.co/M5GA5AoJaP