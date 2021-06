Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Prêté la saison dernière à l'OGC Nice, William Saliba a fait son retour à Arsenal où il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Mais le défenseur central français, qui est courtisé par l’Olympique de Marseille, le LOSC, le Stade Rennais, le Gym, Newcastle, le Bayer Leverkusen et Benfica, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Ben White Credit Photo - Icon Sport

Mais l'arrivée imminente du défenseur central anglais, Ben White, chez les Gunners semble scellé le départ de l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne.

En effet, selon les informations de The Athletic, Arsenal serait tout proche de trouver un accord avec Brighton sur les bases d'un transfert de 52 millions d'euros, plus d'éventuels bonus.

