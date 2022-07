ASSE, OM - Mercato : après Mandanda, le Stade Rennais s’offre un coup fumant chez les Verts !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Après Steve Mandanda, le Stade Rennais va s’offrir un coup moins médiatique mais tout aussi symbolique. Selon EVECT, le club breton va recruter Victor Petit, capitaine de la réserve de l’ASSE, joueur le plus utilisé en N3 et le plus décisif au nombre de passes décisives et de buts !

Régulièrement cité comme LE talent en devenir de l’ASSE, le milieu de terrain de 21 ans avait des partisans en interne pour prolonger l’aventure dans le Forez mais Florian Maurice est passé par là. De plus, sa progression a parfois été jugée trop lente par le board stéphanois.

Capable de dépanner en défense, Petit arriverait pour renforcer la réserve dans un premier temps. La durée de son futur bail au Stade Rennais n’a pas été divulguée mais elle porterait sur « plusieurs saisons. »