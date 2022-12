ASSE, OM – Mercato : c'est confirmé, une piste des Verts s'éloigne pour cet hiver

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Si l'ASSE a un temps songé à récupérer Isaak Touré (OM, 19 ans) en prêt, il semblerait que les Verts soient aujourd'hui distancés dans la course à la venue du colosse (2m04) formé au Havre. En effet, si du côté de Marseille, on est prêt à ouvrir la porte à une mutation temporaire de Touré afin qu'il joue davantage que sous Igor Tudor (5 apparitions), l'idée n'est pas non plus de le renvoyer en Ligue 2 où il évoluait déjà l'an passé.

Alors que des clubs turcs sont aussi sur les rangs, l'OM priorise un départ en Ligue 1. France Bleu Auxerre confirme les informations de Mohamed Toubache-Ter selon lesquelles le défenseur olympien était en discussions avancées pour un prêt à l'AJA (17e de L1). RMC assure même que tout est déjà ficelé.

Pour Isaak Touré, la perspective de jouer le maintien en Ligue 1 est visiblement plus séduisante que celle d'essayer de sauver les Verts du National 1. Battue sur ce dossier, l'ASSE s'est depuis tournée sur un ancien de la maison : Pape Abou Cissé (Olympiakos).