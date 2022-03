ASSE, OM - Mercato : Cabella devrait rebondir loin de la L1

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Attendu depuis plusieurs jours, la résiliation du contrat de Rémy Cabella avec Krasnodar, où il jouait depuis trois ans, a été effective ce mercredi. Le club russe a expliqué dans un communiqué : "Krasnodar et Rémy Cabella ont convenu de résilier le contrat d'un commun accord. Le milieu de terrain corse a disputé 62 matches avec notre équipe, inscrit 17 buts et délivré 10 passes décisives. Nous remercions Rémy Cabella pour ce qu'il a réalisé et lui souhaitons bonne chance dans sa future carrière".

Présent dimanche à Geoffroy-Guichard pour ASSE-Metz (1-0), le meneur de jeu de 32 ans avait été interrogé sur son avenir. Il avait expliqué qu'il allait s'entraîner en Corse en attendant que la résiliation soit effective. Maintenant que c'est fait, il va se chercher un nouveau challenge.

Et à priori, ce ne sera pas en France, par exemple à Saint-Etienne où il a laissé un très bon souvenir. Le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti annonce en effet un intérêt de l'Olympiakos pour lui. En Grèce, il pourrait remplacer un Mathieu Valbuena en fin de contrat en juin...

Rémy Cabella n’est plus un joueur de Krasnodar. Les Grecs d’Olympiakos aimeraient attirer l’ancien joueur de l’ #OM #Mercato — Fabrice Lamperti (@gouffa83) March 9, 2022