ASSE, OM - Mercato : Cabella en dit plus sur son avenir

Après avoir fait un passage remarqué à Montpellier en milieu de semaine, Rémy Cabella était à Geoffroy-Guichard cet après-midi pour assister au choc du bas de tableau entre l'ASSE et le FC Metz (1-0). L'occasion pour les journalistes de l'interroger sur son avenir, lui qui a été libéré, comme tous les joueurs étrangers, par Krasnodar en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pourrait-il terminer avec la saison avec les Verts, où il a joué de 2017 à 2019 ?

"Pour le moment, je prends le temps d'y réfléchir, a-t-il déclaré. J'attends que ça se termine avec mon club et je verrais comment ça se passera. La réaction des supporters en me voyant ? Je suis juste allé faire un petit tour à la boutique et je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux. Ça m'a beaucoup touché. Le match, c'était incroyable. Il y avait une ambiance de fou et la victoire est méritée. Je savais que les gens me suivaient mais ça fait quand même trois ans que je suis parti alors cette démonstration d'amour me touche."