ASSE, OM - Mercato : Cabella justifie son retour à Montpellier

Huit ans après son départ, Rémy Cabella, qui était libre de tout contrat depuis son départ de Krasnodar, fait son retour à Montpellier où il s'est engagé ce mercredi jusqu'à la fin de la saison. Sur le site officiel du club montpelliérain, le milieu offensif français a expliqué son choix de revenir dans l'Hérault.

"Je me suis dit "pourquoi pas ?""

"Comme je l’ai toujours dit, tout est possible. Je m’entraîne ici depuis un petit moment et ça me titillait. J’avais envie de jouer, de ressentir un peu la compétition. En allant au match dimanche dernier, je me suis senti comme quand j’étais plus jeune, et je me suis dit "pourquoi pas ?’". Ça peut me faire du bien, ça peut aussi faire du bien à Montpellier et me voilà ici. Au moment de ce coup d’envoi, je n’avais pas envie de sortir. J’avais envie de rester sur la pelouse, de jouer. Je me suis revu dans ce stade, lorsque je l’ai visité, à l’âge de 12 ans, avant de signer ici quelques mois plus tard. L’émotion était très forte. J'ai eu l'occasion de croiser les joueurs et le coach une ou deux fois au centre d’entraînement pendant que je soignais ma blessure, j’ai senti qu’il y avait un bon groupe et je suis sûr que ça va être sympa. L’objectif c’est de prendre du plaisir mais surtout de gagner. Je suis content d’être là et je vais tout donner pour l’équipe."

💬 « 𝑫𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏... » 🧡 @RemyCabella



✍️ 𝗥𝗲́𝗺𝘆 𝗖𝗮𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 signe au MHSC pic.twitter.com/4rmnf5NaIN — MHSC (@MontpellierHSC) April 6, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur