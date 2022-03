ASSE, OM - Mercato : Cabella vend enfin la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Rémy Cabella (32 ans) ne reviendra pas à l’ASSE cette saison. L'ancien milieu offensif des Verts et de l'OM a été très clair sur ce sujet alors qu’il est encore secoué par son départ précipité de Krasnodar suite au conflit en Ukraine.

« Je suis sur la fin et je veux profiter de ce qu’il me reste. J’avais des propositions au Qatar ou en Arabie saoudite, mais j’ai préféré dire non, comme avec les États-Unis. Je préfère rester en Europe, gagner un peu moins d’argent mais privilégier encore le projet sportif, a-t-il précisé sur sa situation. Signer à l’ASSE ? Mais on n’a jamais discuté de cela ! Ce n’est pas le moment pour qu’on se retrouve, ni pour le club ni pour moi. Saint-Étienne est engagé dans l’opération maintien, il y a un groupe formé, des objectifs en tête, ils sont lancés dans leur truc et moi, je dois encore bosser pour revenir. »

Si Cabella ne rejoindra donc pas l’ASSE prochainement, il est bel et bien en discussions avancées avec l’Olympiakos. « Il y a des discussions, c’est vrai, a-t-il ajouté. C’est un beau club qui joue le titre et se bat pour être en Ligue des champions chaque année. En plus, il y a Yann (M’vila) là-bas ! Je suis très proche de lui, je me suis régalé avec lui à Sainté. J’ai de très bons échos. C’est un club qui m’intéresse mais j’ai d’autres propositions à côté. Je vais me décider dans les prochains jours. »

