ASSE, OM – Mercato : le FC Nantes et le LOSC ont aussi tenté Cabella, le dossier relancé cet été

Dans son édition du jour, L'Equipe est revenu sur la signature surprise de Rémy Cabella (32 ans) à Montpellier hier. Libéré de son contrat à Krasnodar, le milieu offensif avait jusqu'au 7 avril (date limite autorisée par l'UEFA et la FIFA aux joueurs d'Ukraine-Russie) pour retrouver un club. Il l'a fait à la veille de la date butoire en rejoignant pour deux mois son club formateur.

Si Rémy Cabella a longtemps fait du pied à l'ASSE, les deux parties ne sont jamais réellement rapprochés sur des discussions contractuelles. Dans le Forez, la direction n'a pas souhaité casser l'équilibre trouvé depuis le mois de janvier.

Cabella a préféré attendre plutôt que de signer jusqu'en 2024

On apprend notamment dans cet article qu'outre le RC Strasbourg et l'Olympiakos Le Pirée (D1 grecque), d'autres clubs comme le FC Nantes et le LOSC ont entretenu des contacts avec l'international tricolore. Sans aller aussi loin que Laurent Nicollin et Montpellier, qui ont accéléré sur les derniers jours.

Pour autant, si le MHSC souhaitait boucler un deal jusqu'en juin 2024 avec Cabella et lui avait suggéré à l'oral, l'Ajaccien a tempéré, préférant ne s'engager que pour trois mois pour l'instant. Signe que la piste Cabella pourrait bien être relancée à l'été 2022...

Nantes et Lille aussi sur Cabella ? L'ASSE, l'Olympiakos, le RC Strasbourg et Montpellier n'étaient pas les seules options étudiées par Rémy Cabella (32 ans) pour son rebond après Krasnodar. D'autres clubs ont songé à lui... Y compris en Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur