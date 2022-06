ASSE, OM - Mercato : le refus de Bajic pourrait inciter Valenciennes à faire la paix avec Marseille

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

On le sait, depuis mai 1993, c'est la guerre entre Valenciennes et l'OM. Surtout du côté de Valenciennes, d'ailleurs, car si les deux clubs ont pris cher après la tentative de corruption, ce sont les Nordistes qui ont coulé jusque dans les divisions amateurs, mettant des années à s'en remettre. Quand les Rouges évoluaient encore en L1, les policiers présents aux abords de Nungesser ou du stade du Hainault conseillaient aux supporters marseillais de bien cacher leurs couleurs bleu ciel et blanc car il pouvait y avoir des débordements...

Mais tout cela pourrait s'apaiser grâce à un ancien Stéphanois ! En effet, Stefan Bajic, qui a quitté l'ASSE pour Pau en cours de saison, était censé signer à VA, où il aurait retrouvé l'entraîneur des gardiens, Jérémie Janot, connu dans le Forez. Mais Bajic va finalement prendre la route de l'étranger et, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants valenciennois lorgneraient désormais le Marseillais Simon Ngapandouetnbu (18 ans), que l'OM souhaite prêter afin qu'il s'aguérisse. Une belle occasion d'enterrer la hache de guerre entre les deux clubs...

Valenciennes veut faire un gardien de l’Olympique de Marseille…



Simon Ngapandouetnbu !! #VAFC #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 14, 2022

Pour résumer En conflit depuis l'affaire qui porte leur nom, l'OM et VA pourraient se rabibocher autour du jeune gardien Simon Ngapandouetnbu, dont les Nordistes ont demandé le prêt après que l'ex-Stéphanois Stefan Bajic leur ait fait faux bond.

Raphaël Nouet

Rédacteur