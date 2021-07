ASSE, OM - Mercato : Longoria prêt à lâcher une piste des Verts pour Bouanga !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Selon les informations du journal Les Dernières Nouvelles d’Alsace paru ce mardi, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Denis Bouanga laisserait le champ libre à l'ASSE dans le dossier Zinédine Ferhat.

"Alors que le Nîmes Olympique reste ferme et réclame 4 millions d'euros pour son milieu offensif de 28 ans actuellement sous contrat jusqu'en 2022, le Racing Club de Strasbourg, qui en a offert 2, aurait mis le dossier entre parenthèses. (…) De source nîmoise, on indique par ailleurs que l'OM, qu'on disait chaud sur l'international algérien, le serait beaucoup moins et aurait pris des renseignements sur l'ex-Racingman de Saint-Etienne Denis Bouanga."

A un an de la fin de son contrat avec le Nîmes Olympique, le milieu offensif algérien intéresserait les Verts comme révélé la semaine dernière par diverses sources. La situation pourrait permettre aux Verts d'avancer plus sereinement sur le dossier car moins en concurrence avec Marseille.

