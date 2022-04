ASSE, OM - Mercato : Mangala donne un conseil à Saliba pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Dans les colonnes du Progrès, Eliaquim Mangala a été interrogé sur William Saliba, prêté cette saison à l'Olympique de Marseille par Arsenal et dont l'avenir est incertain. Pour le défenseur central de l'AS Saint-Etienne, le néo-international, formé chez les Verts, doit continuer à "être dans un environnement qui lui permette de grandir et d'enchaîner les matchs".

Mangala conseille Saliba pour son avenir

"Saliba joue dans une équipe huilée, forte collectivement et avec des principes de jeu. Du coup, certaines individualités ressortent (...) La Premier League, c’est vraiment spécial. Il y a plus d’engagement. Tu joues à Brighton ou Burnley, c’est la guerre ! Le plus important pour lui, c’est d’être dans un environnement qui lui permette de grandir et, surtout, d’enchaîner les matchs. C’est où tu apprends le plus quand tu es jeune. La preuve : le fait de jouer à Marseille l’a mené en équipe de France."

⚽️ #ASSEOM : comment William Saliba a grandi depuis son départ de Saint-Étienne https://t.co/2BKfxlLZVW — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) March 31, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur