ASSE, OM - Mercato : pourquoi Khazri et Payet n’ont pas signé au Real Madrid ou au FC Barcelone

Tout semble partir à vau-l’eau ces derniers temps à l’ASSE. Après un excellent début de saison, les hommes de Claude Puel viennent d’enchaîner trois défaites d’affilée et sont rentrés dans le rang en L1. En coulisses, les ratés William Saliba et M’Baye Niang pourraient aussi plus peser que prévu même si le technicien castrais reste positif pour la suite de la saison.

En attendant, Wahbi Khazri était suspendu face à l’OGC Nice dimanche (1-3) pour avoir écopé d’un carton rouge à Lens juste avant la trêve internationale (0-2). Du coup, l'international tunisien (29 ans) a eu tout le temps de répondre aux questions sur Dimitri Payet posées par France Football, en glissant une petite anecdote savoureuse.

« Irrégulier ? On l’est tous un peu, sinon on serait au Real ou au Barça »

« Quand il est concentré et qu’il est à 100% physiquement, Payet un super joueur. À son niveau, il fait partie des meilleurs en L1. Techniquement, il est agréable à regarder. Lui, Neymar, on regarde les matches pour voir ce genre de joueurs-là. C’est exactement le style que j’apprécie. Ce n’est pas un gars avec qui j’ai forcément des affinités mais je n’ai jamais eu de souci avec lui, a-t-il expliqué dans FF. Il s’est toujours bien comporté avec moi, beaucoup de respect, moi pareil. C’est le plus important : au-delà du joueur, déjà, respecter la personne. S’il est irrégulier ? On l’est tous un peu, forcément, sinon on serait au Real ou au Barça. Mais je trouve dommage qu’il se perde parfois un peu en dehors du terrain. Avec le talent et le niveau qu’il a, il n’a pas besoin de faire certaines choses. »