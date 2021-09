ASSE, OM - Mercato : Rémy Cabella vide son sac

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Voir Rémy Cabella quitter l’ASSE a été un crève-cœur pour les supporters de l’ASSE. Courtisé par Krasnodar au mercato d’été 2019, l’ancien milieu offensif de l’OM était alors une pièce-maîtresse des Verts et voulait même s’inscrire dans le projet sur le long terme.

Las, l’offre particulièrement juteuse du club russe (13 M€) et la plus-value réalisée (il avait été acheté 5 M€ à l’OM) ont encouragé les dirigeants de l’ASSE à pousser Cabella vers la sortie un peu contre son gré étant donné qu’il adorait porter le maillot stéphanois.

« Moi, personnellement, même si c’est dur de refuser un transfert de 13 M€, je ne me serais pas laissé partir, a expliqué Cabella chez Sainté Inside. Si les dirigeants m’avaient gardé coûte que coûte, peut-être que je l’aurais mal pris sur le moment mais ma famille et Ghislain voulaient que je reste, les joueurs aussi. Avec le temps, comme je en suis pas quelqu’un de trop rancunier, j’aurais accepté de rester. Je ne suis pas méchant, je n’aurais pas mis la me***. »