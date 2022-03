ASSE, OM – Mercato : un grand nom européen arrive sur le dossier Cabella

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Libéré de son contrat à Krasnodar et autorisé à signer où bon lui semble dès maintenant du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Rémy Cabella (31 ans) est régulièrement évoqué comme une piste potentielle du MHSC ou encore de l'ASSE.

En conférence de presse cette semaine, Pascal Dupraz a eu quelques difficultés à se dépêtrer de la question concernant le milieu offensif. Surtout que Rémy Cabella demeure très apprécié dans le Forez où il a été accueilli en rock-star dimanche dernier lors d'ASSE – Metz (1-0).

Mais les Verts et les Héraultais ne sont pas les seuls pistes envisagées pour Cabella. Si l'on en croit le journaliste grec Giannis Chorianopoulos (Sportime), l'Olympiakos Le Pirée s'est manifesté pour récupérer le natif d'Ajaccio si ce dernier optait pour la découverte d'un autre championnat.

Actuellement en convalescence, l'international tricolore (4 capes) se laisse encore un peu de temps avant de prendre une décision concernant son avenir...

