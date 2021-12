ASSE, OM - Mercato : un William Saliba bis ferré par les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L’ASSE a perdu gros en quelques mois avec les départs de William Saliba et Wesley Fofana. Résultat : Claude Puel a perdu en solidité en charnière et doit faire avec les joueurs vaillants qu’il a sous le coude (Nadé, Kolo) mais qui n’ont pas l’envergure des deux joueurs précédemment cités.

Au-delà du fiasco Retsos, l’ASSE a peut-être trouvé l’oiseau rare en la personne de Joris Gnagnon. Puel a confirmé l’arrivée de l’ancien stoppeur du Stade Rennais qui pourrait être opérationnel à partir de janvier 2022. Pour l’heure, le joueur de 24 ans doit se retaper physiquement mais le potentiel à son « prime » le rapprocherait de celui de Saliba.

« William et Joris ont des similitudes, a récemment glissé à Poteaux Carrés son ancien entraîneur au FC Montfermeil Abdel Kaddour. Tous les deux sont bons techniquement et ne paniquent pas quand ils ont le ballon. Même sous pression, ils arrivent à le sortir proprement. Ils prennent tous les deux des risques, ça prouve que ce sont des défenseurs qui sont à l’aise avec le ballon. Ils ont également ses similitudes en ce qui concerne la lecture du jeu et le sens de l’anticipation. Je pense que William est plus performant que Joris sur le un contre un. William il est vraiment super dur à passer en un contre un. Par contre, Joris est meilleur que William dans le jeu aérien. Ce sont les seules différences notables, à mon sens ils ont davantage de points communs que de différences. »

