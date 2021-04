ASSE, OM, OL, LOSC, Stade Rennais, RC Strasbourg - Mercato : un crack de L2 les rend tous fous !

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à Nîmes

Le prochain mercato risque de voir plusieurs mouvements entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Au-delà du Brexit, le championnat de France est fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire et il ne serait pas étonnant d’assister à une forte dominance d’échanges hexagonaux à moindre frais.

Dans ce cas de figure, le cas d’Ismaël Doukouré (17 ans) pourrait être privilégié. Selon La Voix du Nord, le défenseur central du Valenciennes FC attire déjà bon nombre de prétendants en vue du mercato estival. Pêle-mêle : l’OL, l’OM, le LOSC, le Stade Rennais, l’OGC Nice, le RC Strasbourg, le FC Barcelone, Leicester, Arsenal et Everton !

« Comme Upamecano, il a une mentalité de travail »

« Il a de grandes qualités dans les duels, il rayonne dans ce jeu-là. Et comme Dayot Upamecano, il a une mentalité de travail, souligne son ancien entraîneur en U17 Olivier Bijotat. Ces joueurs adorent s’entraîner, jouer et se développer. Son potentiel technique est plus affiné, plus subtil, plus délié. Il a une grande qualité de relance courte et longue. Et sur coup de pied arrêté, son jeu de tête peut débloquer des situations. »

