ASSE, OM, OL - Mercato : Bafé Gomis a un nouveau club !

Proche d'un retour à Saint-Etienne il y a un an et demi, après la fin de son aventure en Arabie Saoudite, Bafé Gomis avait finalement pris la route de Galatasaray, qui était également en pleine reconstruction. Les choses se sont magnifiquement bien passées pour lui chez le Cimbom, où il avait déjà joué, puisqu'il est parti sur un titre de champion de Turquie.

A 38 ans se posait la question de la suite à donner à sa carrière. L'attaquant allait-il raccrocher les crampons ? Pas du tout ! Il vient de s'engager avec les Japonais du Kawasaki Frontale pour une durée de 18 ans. Ce sera son 8e club après l'ASSE, Troyes, l'OL, Swansea, l'OM, Galatasaray et al-Hilal, dans un 5e pays différent après la France, le Pays de Galles, la Turquie et l'Arabie Saoudite.

Pour résumer

