ASSE, OM, OL, Stade Rennais - Mercato : Fofana et Saliba sabotent le dossier Badé (RC Lens)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Le feuilleton Loïc Badé (21 ans) s’était calmé depuis quelques jours mais va sans doute repartir de plus belle ! Dans son édition du jour, L’Équipe fait un point complet sur ce dossier très complexe et confirme que le défenseur central du RC Lens intéresse toujours le Stade Rennais.

Pour pallier le départ de son capitaine Damien Da Silva à l’OL jusqu’en juin 2023, le club breton est toujours à la recherche d’un défenseur d’expérience plus un jeune à fort potentiel et a ciblé Badé en priorité estivale. Florian Maurice, très intéressé par son profil, vient ainsi de formuler une première offre qui se monterait à 13 M€ plus 2 M€ de bonus.

« Le RCL voudrait 25 M€, mais espère surtout garder une saison de plus son défenseur également suivi par Brighton, Villarreal et l’AC Milan. Les dirigeants lensois s’appuient sur les ventes récentes des jeunes stéphanois Wesley Fofana (à Leicester pour 35 M€ en 2020) et William Saliba (à Arsenal pour 30 M€ en 2019) pour justifier leur prix », précise le quotidien sportif.

Les unes du journal L'Équipe de ce samedi 26 juin : https://t.co/facwT0J4EZ pic.twitter.com/r0xgmkajur — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 25, 2021