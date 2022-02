ASSE, OM, RC Lens - Mercato : Hilton a bien signé avec des Verts historiques...

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Amazon vient de perdre l'un de ses meilleurs consultants. Depuis le début de la saison, Vitorino Hilton livrait ses analyses au nouveau venu dans le paysage audiovisuel du football français. Pas prolongé par Montpellier l'été dernier mais pas désireux de prendre sa retraite malgré ses 44 printemps, le Brésilien avait expliqué dès le départ qu'il lâcherait le micro s'il trouvait un nouveau club.

Son nom avait notamment circulé du côté de l'AS Saint-Etienne, qui s'est cherché un patron défensif pendant des mois mais a finalement jeté son dévolu sur Eliaquim Mangala. L'ancien Lensois et Marseillais, lui, vient de s'engager avec des Verts historiques du championnat de France, ceux du FC Sète. Pilier du football tricolore d'avant-guerre, le club dont le maillot ressemble à celui du Celtic Glasgow et du Sporting Portugal vient d'annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Une conférence de presse aura lieu prochainement pour en savoir plus sur la durée du contrat et si Hilton peut tout de même continuer à être consultant pour Amazon, étant donné que le FC Sète n'est pas professionnel.

🇧🇷 𝑩𝒆𝒎-𝒗𝒊𝒏𝒅𝒐 Vito !



Le FC Sète 34 est fier et heureux de vous annoncer la signature de Vitorino Hilton !



🎙 Une conférence de presse sera diffusé ultérieurement pour la présentation de Vito. pic.twitter.com/PMDA6DvjLn — Football Club Sète 34 (@FCSete34) February 1, 2022