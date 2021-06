ASSE, OM, Stade Rennais - Mercato : Puel perd une piste d’avenir, un défenseur prisé ouvre la porte

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Il n’y a pas eu de surprise au sujet de Christopher Operi (24 ans). Comme attendu, le latéral gauche de Châteauroux s’est engagé avec La Gantoise, lui qui arrivait à la fin de son contrat à la Berrichonne.

L’ASSE a un temps songé à faire venir Opéri dans le Forez et doit donc oublier cette piste de longue date... pour se focaliser sur Andreaw Gravillon ? Dans le viseur des Verts au mercato estival, le défenseur central de l’Inter Milan plaît à l’OM et au Stade Rennais et ne ferme aucune porte pour son avenir.

« On jette un œil et qu’on reste attentif »

« Quand je me dis que Montpellier, Saint-Etienne ou Marseille me suivent, c’est sûr qu’on jette un œil et qu’on reste attentif, a-t-il affirmé dans Ouest France. Mais je n’ai pas peur non plus d’une expérience à l’étranger, en Angleterre, en Italie, ou en Espagne, un championnat que j’aime bien, qui joue beaucoup au ballon, qui travaille sur la technique. Si le projet sportif est bon, je n’aurai pas peur d’y aller. »