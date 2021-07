ASSE : on en sait plus sur la blessure de Khazri

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Buteur ce mercredi malgré la défaite de l'AS Saint-Etienne face à l'Olympique de Marseille (2-1) en match amical, l'attaquant des Verts, Wahbi Khazri, a quitté ses partenaires à la mi-temps à cause d'une blessure à la cheville droite. Après la rencontre, Claude Puel a donné des nouvelles de son joueur.

"Il a reçu un coup sur la cheville et on n'a pas voulu prendre de risques d'autant que les matches s'enchaînent. Mais Wahbi s'est bien mis en valeur dans notre système. Il a eu l'étincelle et nous a permis d'égaliser. Mais il ne faut pas trop tirer sur les joueurs valides. Le plus important, c'est le match contre Lorient", a indiqué l'entraîneur stéphanois en conférence de presse.

💬 "C'était un bon match de préparation avec des occasions des deux côtés, de la qualité et beaucoup d'intensité. Les deux équipes montent en régime et ont offert un beau spectacle."



La conf' de 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐞 𝐏𝐮𝐞𝐥 après #ASSEOM 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 28, 2021