ASSE : on en sait un peu plus sur le mystérieux milliardaire intéressé par le rachat

Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Le processus de vente a été mis en stand-by du côté de l’ASSE mais il n’est en rien annulé. Après que trois candidats sont sortis du bois avant la dernière annonce du club ligérien, quatre autres investisseurs auraient fait surface. Dont Terrapin Partners, déjà candidat en 2018, mais aussi et surtout un pensionnaire du classement Forbes des plus grandes fortunes de la planète.

« Sa surface financière ayant été vérifiée en un clic sur Internet, ce fameux ‘milliardaire’ recherché par Caïazzo pourrait rapidement franchir les étapes », a précisé L’Équipe pas plus tard que ce mercredi. L’arrivée potentielle du richissime investisseur n’a néanmoins pas été suffisamment rapide pour accompagner les actuels dirigeants lors de leur passage (réussi) devant la DNCG ce jeudi.

Le mystérieux homme en question resterait toutefois aux aguets. Hier soir, le sujet a notamment été évoqué dans l’émission « Rothen s’enflamme ». « Roland Romeyer est fatigué, et veut absolument vendre, a-t-on ainsi pu entendre dans le programme phare de RMC Sport. Bernard Caiazzo est plus calculateur, accrocheur, et sort à chaque fois le nom d’un milliardaire intéressé. » Le dernier en date serait d’origine russe...

